الملك يستعرض علاقات الصداقة مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين

المواطن – واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين.

وتم خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة بالنيابة كريستوفر هينزل.