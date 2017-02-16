الملك يستقبل ولي العهد بمملكة البحرين ووزير الدفاع الماليزي

المواطن – واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر العوجا بالدرعية اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين والوفد المرافق له.

كما استقبل – رعاه الله – معالي وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين والوفد المرافق له.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بسمو ولي عهد البحرين، ومعالي وزير الدفاع الماليزي في بلدهما المملكة.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكة وكل من البحرين وماليزيا.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مأدبة غداء تكريماً لسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، ولمعالي وزير الدفاع الماليزي والوفد المرافق لهما.

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

فيما حضر من الجانب البحريني، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، ومعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، ووزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير البحرين لدى المملكة.

كما حضر من الجانب الماليزي، معالي الوزير برئاسة مجلس الوزراء عبدالرحمن دحلان، ومعالي السفير الماليزي لدى المملكة زينول رحيم زين الدين، ومعالي قائد القوات المسلحة الفريق أول راجا محمد أفندي، وعدد من المسؤولين.