المملكة الثالثة عربيًا في زيادة الأجور سنويًا

المواطن - وكالات

تصدّرت سلطنة عُمان الدول العربية، وحلّت التاسعة عالميًا في متوسط نمو الأجر الحقيقي سنويًا بحسب تقرير الأجر العالمي لعام 2016 الذي أصدرته منظمة العمل الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن تقريرٍ لموقع “تاتش ستون” الإلكتروني البريطاني أمس، الإثنين، أن التقرير العالمي للأجر لعام 2016 أظهر أن متوسط نمو الأجر الحقيقي في عُمان بلغ 7.2% على أساسٍ سنوي، وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2015، وهي الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية.

وبحسب التقرير، حلّت مصر في المركز الثاني عربيًا بمتوسط نمو بلغ 6.8%، فيما حلّت السعودية ثالثًا بمتوسط نمو بالأجور بلغ 6.2%.

وتصدّرت طاجيكستان دول العالم من حيث نمو الأجور سنويًا بمتوسط نمو بلغ 14.4%، تأتي بعدها زامبيا بمتوسط 12.1%، فيما كانت سيريلانكا وجامايكا من أقل دول العالم في هذا الشأن، حيث تراجع متوسط الأجور بنسبة 4.2%، ثم اليونان بتراجعٍ قدره 3.6%.