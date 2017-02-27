المملكة تحقق رقماً قياسياً في صادرات البترول لأمريكا مع نهاية 2016

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

ارتفعت صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الشهور الأخيرة من عام 2016، إلى معدلات قياسية، تفوقت على معظم الأوقات الأخرى من العام نفسه.

وأفاد تقرير صادر عن موقع “كالانيش إنيرجي” المتخصص في شؤون الطاقة، أن معدلات تصدير المملكة للنفط الخام إلى الولايات المتحدة وصلت مع نوفمبر 2016، إلى أعلى مستوى منذ مايو 2003، حيث كانت ترسل 8.3 مليون برميل يوميًا.

وقال الموقع المتخصص في الطاقة، والذي استند على بيانات من مبادرة معلومات المنظمات المشتركة “JODI”، إن معدل تصدير السعودية للبترول للولايات المتحدة بدأ في الانخفاض خلال ديسمبر ، حيث وصل إلى 8 ملايين برميل تقريبًا يوميًا.

وأوضح الموقع أن صادرات المملكة في مجال الطاقة تزيد في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر من كل عام، خاصة مع انخفاض الضغط الموسمي داخل البلاد على استهلاك النفط، وهو ما يعطي السعودية أريحية أكبر في تصدير جزء لا بأس به من إنتاجها.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أحد أكبر مستوردي البترول على مستوى العالم، كما تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر وافر من المخزون القابل للتصدير على مستوى العالم.