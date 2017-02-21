المملكة تدرس 7 بورصات عالمية لإدراج أرامكو.. وتفضل هذه

المواطن - الرياض

أكدت صحيفة “وول ستريت الأمريكية” أمس، الإثنين، أن المملكة تفضل بورصة نيويورك لإدراج شركة النفط الوطنية “أرامكو”، لكنها أيضًا تدرس بورصتي لندن وتورونتو.

وقالت مصادر مطلقة -بحسب الصحيفة- إن المسؤولين أجروا محادثات مع بورصات في سنغافورا، وهونج كونج، وطوكيو، وشنغهاي، لكن من المستبعد أن يدرجوا أسهم الشركة في أي منها.

وأوضحت الصحيفة أن الإدراج أحد أركان خطة الحكومة لتطوير اقتصاد المملكة، وأنه من المنتظر أن يكون إدراج “أرامكو” هو أكبر طرح عام أولي في العالم، وأن يجلب عشرات المليارات من الدولارات، وهو درّة التاج في رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة.