المملكة تستأجر “بكتل” لمعالجة القصور في مشروعات البنية التحتية

المواطن - الرياض

كشفت وكالة “رويترز” عن أن المملكة استأجرت شركة “بكتل” الأمريكية لإدارة مكتب إشرافي جديد مكلّف بتقليص مواطن القصور وخفض التكاليف في مشروعات البنية التحتية الحكومية.

وقالت “بكتل”، في بيانٍ، إنها ستساعد حكومة المملكة في تأسيس وإدارة مكتبها الجديد الذي يُعرف باسم مكتب إدارة المشروعات الوطنية، لكنها لم تكشف عن حجم العقد.

وأسست المملكة مكتب إدارة المشروعات العام الماضي، وذلك في إطار جهود واسعة للحكومة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد وسد العجز الكبير في الموازنة في ظل تدني أسعار النفط الذي أثر سلبًا على الأوضاع المالية للمملكة.