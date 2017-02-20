المملكة تعزز قواتها وتصبح ثاني أكبر مستورد أسلحة في العالم

المواطن - الرياض

أعلن تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)عن ارتفاع واردات الأسلحة من قبل دول الشرق الأوسط بنسبة 86% خلال الـ 5 سنوات الماضية، (2012- 2016)، لتمثل 29% من الواردات العالمية.

وكشفت الدراسة عن أن المملكة السعودية هي ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال تلك الفترة الزمنية، بزيادةٍ قدرها 212%، مقارنةً بالفترة ما بين عام 2007 و2011، كما ارتفعت واردات قطر من الأسلحة بنسبة 245%.

ويأتي هذا سعيًا من المملكة لتطوير القدرات العسكرية وتعزيز القوات، خاصةً وأن المنطقة تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة ليكون التسيلح هو المحور الأكثر أهمية في الصراع والتوتر الإقليمي والعالمي.