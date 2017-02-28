“المواطن” ترصد إشادة الجماهير بالشلهوب بعد فوز الهلال الآسيوي

المواطن ـ محمد سلام



نجح الفريق الهلالي في تحقيق فوز قاتل على ضيفه فريق الريان القطري، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع بيروزي الإيراني. وأحرز الهلال هدف الافتتاح عن طريق كارلوس إدواردو في الشوط الأول، وتعادل الريان في وقتٍ صعب عن طريق تاباتا في الدقيقة 79، وفي الوقت القاتل، استطاع النجم الكبير محمد الشلهوب إحراز هدف الفوز من ركلة جزاء عند الدقيقة 96.

وأبدى منسوبو البيت الهلالي سعادتهم الغامرة بتحقيق هذا الفوز، مؤكدين أن النجم الكبير محمد الشلهوب ساهم بشكلٍ كبير في تحقيق هذا الانتصار بعد دخوله كبديل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني. ورصدت “المواطن” أبرز التغريدات التي كُتبت عقب نهاية اللقاء، حيث كتب عضو شرف الهلال خالد بن زيد المليحي: “الشلهوب نزل 5 دقايق، غيّر كل شي.. الحمد لله”. وغرّد عضو الشرف الهلالي سلطان زاهد: “مبروك يا زعماء.. صعّب الهلال المباراة كثيرًا.. مباراة لم نستغل فيها الكثير من الفرص.. أتمنى أن نتعلم من أخطائنا.. الحمد لله على هذا الانتصار”. وقال الكاتب الرياضي جمال عارف: “الدهن في العتاقي.. الشلهوب الموهوب ينقذ الهلال من تعادلٍ أشبه بالخسارة.. ألف مبروك للزعيم 3 نقاط مهمة في المشوار الآسيوي”.

وذكر الإعلامي وليد الفراج: “حرق أعصاب المشجع ليس من متعة كرة القدم.. عزيزي لاعب الهلال، غالبًا أنت الأعلى سعرًا، فقدّم بالملعب شي أفضل، وارحم المدرج”.

وكتب عضو شرف الهلال موسى الموسى: “مبروك يا زعماء، مباراة أعصاب متعبة.. فوز بشق الأنفس، وبضربة جزاء شجاعة من الحكم في آخر الثواني.. لدينا أخطاء فنية تحتاج إلى تدخلٍ حاسم”.