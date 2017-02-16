“المواطن” ترصد الفرحة الهلالية بعد رباعية الخليج

المواطن ـ محمد سلام



أبدى منسوبو البيت الهلالي سعادتهم الغامرة بتحقيق الفريق للفوز الكبير على الخليج بنتيجة 4 ـ 0 ضمن الجولة 19 من دوري جميل، ليعزز الهلال صدارته لترتيب دوري جميل للمحترفين برصيد 47 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي الذي سيلعب غدا بنفس الجولة ضد النصر.

ورصدت صحيفة “المواطن” أهم التغريدات التي كُتبت عقب نهاية اللقاء، والتي أظهرت مدى سعادة الهلاليين بتحقيق الانتصار والاقتراب خطوة أكثر نحو تحقيق اللقب الغائب.

وقال نجم الهلال السابق فيصل أبوثنين: “الف مبروك فوز الزعيم الحمد لله امطار وخيرات وصدارة ونقاط ومستويات تجعل الزعيم على مقربة من البطولات.. دخول البطولة الآسيوية تحتاج تركيز”.

وغرد عضو الشرف خالد بن زيد المليحي: “الف مبروك الثلاث نقاط يازعماء، الهلال يكتسح بالاربعة مستوى ونتيجة ، الله يتممها وهذا هو وقت الحصاد والزعيم وجمهوره لها بإذن الله.. صدارة وبس”.

وكتب النجم الكبير صالح النعيمة: “مبروك.. النقاط الثلاث زاد جمالها حضور الامير عبدالرحمن بن مساعد.. رسالة شوق ومحبة وانتماء ليست غريبة على رجال الهلال.. فشكراً له ولكل من حضر”.

وذكر عضو الشرف سلطان زاهد: “الهلال يضرب بالاربعة.. شوط ثاني هو الاجمل هذا الموسم.. شكراً لجمهورنا الوفي و لأبطالنا اللاعبين”