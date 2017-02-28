“المواطن” ترصد الفرحة بعد فوز الأهلي القاتل على ذوب آهن

المواطن ـ محمد سلام



استطاع الفريق الأهلاوي تحقيق فوز رائع على مضيفه فريق ذوب آهن الإيراني بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة.

وأحرز الأهلي هدف الافتتاح عن طريق عبدالفتاح عسيري، وتعادل للإيرانيين مهدي رجب قبل نهاية الشوط الأول بثواني، من ركلة جزاء تسببت في طرد مدافع الأهلي معتز هوساوي، وفي الشوط الثاني صمد الأهلي أمام النقص العددي واستطاع إحراز هدف الفوز في الوقت القاتل عند الدقيقة 87 عن طريق النجم السوري عمر السومة بتصويبة رائعة سكنت الشباك الإيرانية.

وأعرب منسوبو البيت الأهلاوي عن سعادتهم الغامرة بتحقيق هذا الفوز، ورصدت “المواطن” أبرز التغريدات التي كُتبت عقب نهاية اللقاء، حيث كتب رئيس الأهلي السابق مساعد الزويهري: “الحمد لله.. انتصار مهم لنجوم الكيان الغالي أداء رائع وروح عالية في الملعب ألف مبروك للجماهير الغالية وللجهازين الفني والإداري”.

وغرد نائب رئيس الأهلي السابق عبدالله بترجي: “اللهم لك الحمد والشكر. ألف مبروك متى ما حضر رجال الأهلي بعد توفيق الله يستطيعون إسعادنا وإثبات علو كعبنا.آخر ربع ساعة هي من رجحة كفتنا بالروح”.

وقال الشرفي الأهلاوي عبدالله الصبان: “ألف مبروك فعلاً نملك رجالًا في الملعب إذا الإرادة موجودة الأهلي يتحدى جميع المصاعب شكرًا جمهور عمان الحبيبة شكرًا عماد الحوسني أنتم كلمة السر”.

وذكر الإعلامي علي الزهراني: “الأهلي هذا المساء فخم ، برغم ظروف النقص انتصر .. مبروك لهذا الحضور الآسيوي الجميل ولهذا الفوز الرائع ، مبروك صدارة المجموعة وعقبال اللقب”.

وغرد المحلل الرياضي خالد الشنيف: “حلاوة 3نقاط نلعب ب10 لاعبين وأمام فريق ايراني. الشكر لله ثم للاعبين ولا ننسى اللاعب رقم واحد الجمهور العمان”.