“المواطن” ترصد روعة مشهد المصلّين اليوم في الحرم .. أبصارهم تجاه الكعبة وسط يقظة الأمن

المواطن - أحمد المسعود - مكة المكرمة

وثّقت عدسة “المواطن“، مغرب اليوم، مشهدًا روحانيًا رصدته خلال غروب الشمس في المسجد الحرام، والمعتمرون والزوار يؤمّون البيت، حيث ينعم ضيوف الرحمن من المصلّين، والمعتمرين، والزوّار في ساحات المسجد الحرام بالراحة والاطمئنان بكل خشوع وسكينة، ويقظة رجال الأمن.

ويشهد المسجد الحرام -خلال هذه الأيام- توافد ضيوف الرحمن لتمتلئ أروقته، وأدواره، وساحاته بالمعتمرين، والزوّار، والمصلّين.

ونفّذت جميع الأجهزة الحكومية خططها التشغيلية التي ركّزت على تحقيق أرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، وتسهيل كل ما يمكّنهم من أداء نُسكهم بكل يسر، وسهولة، وراحة، واطمئنان وسط منظومة متكاملة من الخدمات والجهود الأمنية.

ووثّقت “المواطن” روعة مشاهد المصلّين الذين توحّدت صفوفهم، وأفئدتهم، وأبصارهم تجاه الكعبة المشرفة، وطواف الآلاف من المعتمرين حولها في تنظيمٍ كبيرٍ ودقيق من المسؤولين.