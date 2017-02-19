“المواطن” تكشف تفاصيل برنامج التثقيف الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية

“المواطن” تكشف تفاصيل برنامج التثقيف الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية

2017/02/19
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن _ عبد العزيز العلي_ الطائف

اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع العاملين في المحلات التجارية، والمطاعم، والأسواق الكبرى التي لها علاقة بالصحة العامة دخول اختبارات التثقيف الصحي والحصول على نسبة 60% في الجزء النظري، و40% في الجزء العمل كشرط للعمل في المحلات، والحصول بعد ذلك على شهادة اجتياز لمدة 3 سنوات.

وكشف الدليل التثقيفي الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، المعتمد من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية، حيث حصلت الصحيفة على نسخةٍ منه، إن المنشآت يتم توزيعها وفقًا للعاملين على فئة “أ وب”، ويكون برنامج التثقيف الصحي معدل 21 ساعة للمنشآت الغذائية، و14 ساعة للمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، والمواطن تنشر كل تفاصيل البرنامج والجهات المنفذة للبرنامج.

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