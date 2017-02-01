“المواطن” تكشف تفاصيل تعرُّض مدير مرور مكة للدهس

المواطن _خاص

تعرَّض مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد الدكتور باسم البدري، لمحاولة دهس صباح اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها ” المواطن “، أن البدري قام بملاحظة مركبة مخالفة بمخالفة ” تظليل ” حيث تم التعميم عنها عبر الجهاز بشارع إبراهيم الخليل، عند قرابة الساعة ٨ والنصف صباحاً.

وأضاف المصدر أنه عند محاوله استيقاف القائد قام بصدم البدري محاولاً الهروب؛ مما عرَّض البدري لإصابات متفرقة، نُقل على إثرها لمستشفى قوى الأمن للكشف عليه.

المصدر أكد أن الجهات الأمنية باشرت إجراءات التحقيق بالحادثة، كما تم القبض على السائق. وبينت المصادر أن البدري بصحة وعافيه ولله الحمد، حيث غادر المستشفى قبل قليل.