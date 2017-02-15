“المواطن” توثق بالصور معرض تراثنا مسؤولية اجتماعية

المواطن – الرياض- تصوير – محمد القبع

نظمت شركة تراثنا مسؤولية اجتماعية المملوكة لشركة أرامكو معرضاً للتراث لدعم المواهب والحرف التراثية.

وحظي معرض تراث أرامكو بحضور لافت من قِبل المواطنين والمهتمين بالحرف التراثية.

يذكر أن الهدف الرئيس لشركة “تراثنا” هو المحافظة على التراث الوطني وتمكين الحرفيين والمهنيين وتحويلهم إلى رواد أعمال ناجحين، وذلك من خلال برنامج متكامل يشمل التدريب المكثف والدعم الإشرافي والإرشاد والتمويل للمشاريع الحرفية المتوسطة والصغيرة.

“المواطن” كانت حاضرة والتقطت هذه الصور التي تجسد الاهتمام بالتراث الوطني والحرص الكبير على المشاركة في المعرض.