المواطن توضح حقيقة “الفيديو” الشائعة لانفجار محطة في أبها

المواطن _ سعيد مشهور _ أبها

تداول مغردون على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانفجار هائل قالوا إنه وقع بمحطة وقود في مدينة أبها مؤكدين أنها انفجرت بفعل صاعقة رعدية.

وتؤكد مصادر “المواطن” عدم صحة هذا المقطع وأن ما جاء به لا يعدو كونه شائعة لا أساس لها من الصحة نهائياً حيث وقع حريق بسيط بسبب الصاعقة سيطر عليه رجال الدفاع المدني في وقت قياسي ولم يصب أي شخص بأذى كما أوضح البيان الرسمي.

وأشارت المصادر إلى أن طبيعة الموقع الموجود في الفيديو ليست كما هي في الموقع الذي وقعت فيه الصاعقة حيث وقعا في حي الشرقي على طريق السودة السياحي وكانت عدسة “المواطن” تواجدت في الموقع وتأكدت أن الأمور طبيعية وليس كما تناوله كثير من المغردين من شائعات وفبركات .



