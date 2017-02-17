“المواطن” في جولة على مركز حساب المواطن .. الأبواب مفتوحة للإجابة على كافة التساؤلات

المواطن - محمد عامر - تصوير - فارس غيث

يتابع الملايين لحظة بلحظة، الجديدَ عن حساب المواطن؛ ليتقدم بعضهم باستفسارات تتلقاها 635 موظفة سعودية، بمعدل انتظار لا يتجاوز 32 ثانية، وسط منظومة تقنية وإحصائية ترصد لحظة بلحظة أعداد المسجلين، فيما أكّد المشرف العام قطاع التنمية الإجتماعية وبرنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، أنَّ التسجيل سيبقى متاحاً في أي وقت حتى بعد صرف البدل النقدي.

وأوضح العصيمي، لـ “المواطن” في جولتها المصورة على المركز ، أنه لا يوجد رقم دخل محدد حتى الآن يتم من خلاله تحديد المستفيدين من البرنامج، مبرزًا أنَّ “هناك لجنة وزارية ستحدد التفاصيل لاحقاً في شأن آلية الصرف والدعم، حيث تضم اللجنة كل من وزراء العمل والتنمية الاجتماعية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط”.

وأكّد أنَّ “كل صاحب أسرة مستقلة بإمكانه التسجيل كمستقل، حتى وإن كان مقر إقامته مع والده”.

– التسجيل اختياري:

وبدّد العصيمي ما يثار ويشاع حول البرنامج من أقاويل غير صحيحة، بعضها يفيد بأن التسجيل إجباري على المواطن، مشدداً على أن التسجيل محض اختيار وليس إجبارياً، وأن من أهداف البرنامج إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها وضمان توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة؛ مما يتطلب الإفصاح من قبل المواطنين عن كل ما يتقاضاه من دخل.

– الشائعات:

وأكّد العصيمي أنَّ “الشائعات سيتم الوقوف أمامها وتصحيحها للرأي العام بشكل فوري”، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها.

وفي شأن شمول الدعم لمن مصدر دخله يقارب الـ 20 ألفاً، بيّن العصيمي أنَّ “لا صحة لذلك، والتكهنات حول احتساب المبلغ غير صحيح ولم تحدد حتى الآن بينما ستحدد اللجنة الوزارية ذلك وفق معايير وبنود واضحة وعادلة لمن يستحق الدعم”.

– متى سيصرف الدعم ؟

وجدد المشرف على حساب المواطن تأكيده أنَّ “صرف البدل النقدي للمستفيدين المسجلين في البرنامج، سيتم قبل بداية الإصلاحات الهيكلية التي تمس المواطن، والتي ستقر ببرنامج تحقيق التوازن المالي كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة”.

– 17 جهة:

وأشار العصيمي إلى أنَّ “البرنامج مرتبط بـ 17 جهة يتم من خلالها التحقق من البيانات المدخلة، وبالتالي فإن البرنامج يتميز بالقدرة التقنية الهائلة والربط الإلكتروني، بغية ضمان وجود بيانات صحيحة ودقيقة، يتم من خلالها تحديد المقدار المحدد لكل أسرة عند صرف البدل”.

القروض وراتب الزوجة:

وشدد على أهمية تسجيل ما تتقاضاه الزوجة، مؤكّدًا أنّه يتحدد فيما بعد هل سيتم احتسابه ضمن الدعم أم لا، ملمّحًا إلى أنَّ القروض الشخصية ستظهر من خلال الربط مع مؤسسة النقد، وسيتحدد أخذها بعين الاعتبار عند صرف الدعم”.

– العقوبات والمكاتب:

وتابع العصيمي قوله: عند تقديم معلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة في التسجيل بحساب المواطن، فيحق تطبيق العقوبات النظامية، من عقوبة تصل إلى السجن مدة خمسة أعوام، وغرامة مالية بمقدار 500 ألف ريال.

ونوه العصيمي إلى أنَّ الجهات المختصة ستلاحق المكاتب التي تقوم بالتسجيل وستطبق عليها العقوبات، لافتاً إلى أهمية امتلاك المواطنين للوعي المناسب وعدم تسليم تلك المكاتب بياناتهم السرية والخاصة.

– حالات خاصة:

عرضت ” المواطن” حالات خاصة لبعض المستفيدات وقد تم الجواب عليها كالتالي :

س – مطلّقة تعيل طفلتين، والدهما مريض فصام ولا ينفق عليهما تتقاضى من الضمان مبلغاً لا يتجاوز الـ 1000 ريال ووالدها متقاعد وراتبه قليل جداً.. هل تسجل مستقلة باسم زوجها أم تابعة لوالدها بسبب مرض زوجها؟

جـ – (بحكم أنها مسجلة في الضمان الاجتماعي، فقد تم تسجيلها تلقائياً في البرنامج من قبل الوزارة، وبإمكانها الدخول على بياناتها في البرنامج وتحديث بياناتها عند الحاجة).

س – زوجها سجين وتعيش مع أهلها فكيف يحق لها التقدّم إلى برنامج “حساب المواطن”؟

جـ (يسمح لها النظام بالتسجيل في البرنامج كعائلة سجين، وعند خروج زوجها من السجن بإمكانه تحديث بيانات أسرته في البرنامج، لكي يصبح الزوج هو رب الأسرة)

– موقع إلكتروني ومركز اتصال تقني:

وأفصح العصيمي عن العديد من إحصاءات المركز، موضحاً أن “هناك 638 موظفة جميعهن سعوديات يعملن على مدى 18 ساعة لاستقبال الاتصالات الواردة كافة، والتي تصل لمعدل 44 ألف مكالمة يومياً، بمعدل انتظار لا يتجاوز 32 ثانية، مشيرًا إلى أنّه “تتم متابعة حجم المكالمات ومدد الانتظار من خلال شاشات غرفة التحكم”.

– شكر وعرفان :

“المواطن” تشكر كافة العاملين ببرنامج حساب المواطن وعلى رأسهم المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن، وتثمن جهود الزميل ياسر الزهراني من المركز الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية على التنسيق وتسهيل مهمة فريق عمل “المواطن” للزيارة .