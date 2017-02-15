الموسى: كل ما أكتبه يقبل النقد.. وسأكون نزيهًا

المواطن- حسان الصالحي

تراجع الكاتب في صحيفة “الوطن”، علي الموسى، عن تغريداته التي أطلقها، مساء أمس، عن الحالة المطرية التي بيّن من خلالها أن المغرّدين ضخّموا الحدث، وصوّروه بشكلٍ مبالغٍ فيه، حيث استفزّت شريحة كبيرة من المواطنين الذين أعربوا عن سخطهم تجاه ما ذكره، واتهمه بعضهم بالمطبّل!

ولم تمض ساعات قليلة على تغريدات “الموسى” عن الحالة المطرية التي ضربت أبها حتى بادر في حذفها نهائيًا من صفحته على “تويتر”.

ولفت “الموسى” في تغريدةٍ له إلى أنه: “‏سأبقى مستقلًا نزيهًا نظيفًا بحدود شفافة واضحة المعالم.. كل ما أكتبه يقبل النقد مثلما يقبل مسطرة الصح والخطأ”.

وكان “الموسى” قد أثار حفيظة شريحة كبير من أهالي أبها وما جاورها حين أبدى استنكاره تهويل الحالة المطرية التي ضربت منطقة عسير، وتحديدًا مدينة أبها، حيث اعتبر أن المغرّدين هوّلوا الحدث.

وقال -حينها- “الموسى” إن الأمطار التي هطلت على مدينة أبها غزيرة جدًا وتسبّبت في جريان السيول، بالإضافة إلى الحوادث التي خلّفتها، مستنكرًا -في الوقت ذاته- من المغرّدين الذين هوّلوا الحدث، قائلًا: “الأمطار غزيرة جدًا.. سيول وحوادث، بس مو بالشكل إللي مصوّره تويتر”.