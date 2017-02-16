المياه الوطنية تعتمد طرح مشروع التوصيلات المنزلية للصرف الصحي في حي الهدى بجدة

المواطن – أحمد المسعود – جدة

اعتمدت شركة المياه الوطنية طرح مشروع المعالجة البيئية (الصرف الصحي) في حي الهدى الطحلاوي جنوب مدينة جدة وذلك حرصاً منها على عملائها الكرام لتقديم أفضل الخدمات لهم.

وقال المهندس محمد بن أحمد الزهراني مدير وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية إن البدء في أعمال المشروع ستكون خلال شهرين بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية وتسليم الموقع للمقاول، علماً بأن المشروع سيستغرق عملية تنفيذه (24) شهراً، ويشمل تنفيذ أنابيب قطر 300ملم، وأنابيب قطر 400 ملم، وكذلك أنابيب قطر 500 ملم، كما سيبلغ عدد التوصيلات المنزلية التي ستنفذ بمشيئة الله قرابة (1767) توصيلة تخدم حوالي 12,369 عميل.

وأكد الزهراني أن الشركة تمضي قدماً في تطبيق خططها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والاداء في المدن التابعة لها وبحسب الدراسات التي أعدتها الشركة لكل مدينة ضمن الأولويات الموضوعة في المخطط العام، وبإشراف ومتابعة معالي الرئيس التنفيذي ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، وذلك سعياً منها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تلبية احتياجات المواطنين من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية وفق اعلى معايير الجودة والأداء وبما يتواكب مع رفع مستوى المحافظة على البيئية ضمن منظومة المعالجة البيئية.

وأضاف الزهراني أن هناك مشروعات مقبلة لتطوير البنى التحتية في مدينة جدة تتضمن تنفيذ شبكات المياه والمعالجة البيئية (والصرف الصحي) والتوصيلات المنزلية في عدة أحياء، وفق نظام المنافسات العامة ومتطلبات التأهيل ضمن معايير ومقاييس عالمية ومواصفات عالية الجودة بهدف رفع مستوى التنفيذ والارتقاء بخدمات قطاعي المياه والصرف الصحي لمواكبة النهضة العمرانية التي تعيشها المملكة في ظل القيادة الرشيدة، والمساهمة في رفع مستوى الرفاهية والخدمات المقدمة للمواطن في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.