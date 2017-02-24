الميليشيا الانقلابية في اليمن تفجر منزل قيادي في المقاومة بمديرية عتمة

الميليشيا الانقلابية في اليمن تفجر منزل قيادي في المقاومة بمديرية عتمة

2017/02/24
الساعة 3:28 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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الحوثيين
المواطن- واس

فجّرت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح منزل قيادي في المقاومة الشعبية اليمنية بمركز ‏مديرية عتمة التابعة لمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.‏
وأوضح مصدر بالمقاومة في تصريح بثته ‏وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن عملية التفجير ‏التي طالت منزل القيادي في المقاومة والزعيم ‏القبلي عبدالحميد معوضة هي الثانية منذ اندلاع ‏المواجهات ‏بين المقاومة والميليشيات منذ أكثر من ‏أسبوع، مشيراً إلى أن لجوء الميليشيات الانقلابية ‏إلى تفخيخ المنازل وتفجيرها مؤشر على ‏انكسارها ‏أمام صمود المقاومة وضرباتهم ‏المباغتة لها التي ‏كبدتها خسائر فادحة في الأرواح ‏والمعدات خلال ‏الأيام الماضية.‏
وأوضح أن جرائم الميليشيات لن تسقط ‏بالتقادم، ‏وسيحاسب مرتكبوها أمام القضاء جراء ما ‏اقترفوه من ‏جرم بحق الأبرياء والممتلكات العامة ‏والخاصة.‏

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