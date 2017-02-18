الناصر لمحلل “mbc pro sport”: كفاك جحودًا!

المواطن ـ محمد سلام

وجه الكاتب الرياضي محمد الناصر انتقادات لاذعة إلى لاعب نادي الشباب السابق ومحلل قنوات “mbc pro sport” الحالي، خالد الشنيف، حيث اتهمه بأنه جحد ما قدمه الشباب له عندما كان لاعبًا بين صفوفه، وأنه يقوم دائمًا بالإساءة إلى شيخ الأندية بمناسبة وبغير مناسبة.

وقال الناصر عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “ما قدّمه الشباب للشنيف لم يجحده خالد فقط، بل استند عليه ليسيء لليث بمناسبة أو بدون مناسبة! ما هكذا يقابل الإحسان، يا كابتن خالد!”.

وفي سياقٍ آخر، أشاد الناصر بمستوى الحارس وليد عبد الله خلال أولى مبارياته مع فريقه الجديد النصر، حيث ساهم في فوز العالمي بالأمس على الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الـ 19 من دوري جميل للمحترفين.

وأشار: “وليد بعيدًا عن مستواه المتميز، إلّا أن روحه المرحة تضيف دافعًا إيجابيًا لزملائه داخل وخارج الملعب! ميزة يمتلكها القليل من اللاعبين!”.