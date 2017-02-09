النصر يعاقب عوض خميس بعد التوقيع مع الهلال

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر نصراوية أن اللاعب عوض خميس أصبح خارج حسابات الفريق حتى نهاية الموسم، وذلك بعد توقيع عقد انتقاله مع الهلال اليوم، الخميس، موضحة أن النصر فرض على عوض التدريبات الصباحية.

وكان مدرب النصر باتريس كارتيرون قد استبعد عوض خميس من القائمة التي ستواجه الوحدة مساء غد، الجمعة، ضمن منافسات دوري جميل للمحترفين في المباراة التي ستقام على ستاد الملك فهد الدولي، بالرياض.

وكانت إدارة نادي الهلال -برئاسة الأمير نواف بن سعد- قد وقعت عقدًا احترافيًا مع لاعب النصر عوض خميس لمدة 3 مواسم، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة التي تحق لأي نادي التفاوض معه بشكلٍ مباشر دون الرجوع لناديه.



