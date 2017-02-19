النصر يعرض عضويته الفخرية على المصاب بمتلازمة داون في فيديو #ولي_العهد

المواطن – الرياض

عرض نادي النصر العضوية الفخربة للشاب الذي ظهر في مقطع فيديو مع ولي العهد الأمير محمد بن نايف اليوم خلال لقاء وفدا من أعضاء ومنتسبي جمعية صوت متلازمة داون.

وقال نادي النصر في تغريدة عبر موقع تويتر : “ناديك يفخر ويعتز بك ونسعد بإستقبالك وحضورك لتمارين فريقك مع زملائك كما نسعد بتقديم العضوية الفخرية لك .. ونسأل الله ان يستجيب دعائك”

وكان الشاب قد دعا بفوز نادي النصر بكأس ولي العهد الذي سيرعاه سموه بتاريخ 10 مارس 2017هـ، ورد سموه مازحاً مع الشاب: ” أنت تحب النصر، بس أنا ما عندي أي ميول أبشرك، وإن شاء الله أن تكون هناك مباراة جيدة”.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لجمعية صوت متلازمة داون التقى بمكتب سموه بديوان وزارة الداخلية اليوم وفداً من أعضاء ومنتسبي جمعية صوت متلازمة داون.

وقد أكد سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز للقائمين على الجمعية العناية بهذه الفئة من أبناء الوطن في إطار ما تحظى به فئات المجتمع من عناية ورعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ذوو متلازمة داون.

