النقل تغلق طريق الظهران بقيق الأحساء بسبب فيضان بحيرة “مدن”

المواطن – الدمام

أعلنت وزارة النقل إغلاقها لطريق “الظهران ـ بقيق ـ الأحساء” من تقاطع كوبري المدينة الصناعية الثانية باتجاه الأحساء، وذلك جرّاء فيضان بحيرة “مدن” الذي تسبّب في تجمّع كميات كبيرة من المياه على سطح الطريق بعد هطول الأمطار بكميات كبيرة خلال الأيام الماضية، وذلك حرصًا على سلامة مرتادي الطريق.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل المشرف العام على التسويق والاتصال، تركي الطعيمي، أن إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية استنفرت طاقاتها البشرية وكل معداتها من أجل إعادة حركة الطريق لوضعها الطبيعي، والتنسيق مع المعنيين في الهيئة السعودية للمدن الصناعية “مدن” لإيقاف عمليات تصريف المياه في المنشآت والمصانع إلى حين معالجة الفيضان بشكلٍ عاجل، مشيرًا إلى أنه تم توفير مضخات وصهاريج للحد من تدفّق المياه.

ونبّه الطعيمي مستخدمي الطريق المتجهين إلى الأحساء، وقطر، والإمارات استخدام طرق بديلة مثل طريق الدمام الرياض السريع، وصولًا لكوبري صلاصل، ثم الدخول منه للتوجّه لمحافظة بقيق، ثم استخدام طريق بقيق الأحساء السريع، أو استخدام الطريق الساحلي (الظهران – العقير – سلوى) باستخدام كوبري الهاف مون، علمًا بأن الطريق بالاتجاه المعاكس للمتجهين من الأحساء إلى الظهران سالك للحركة.

وقال الطعيمي إن أعمال تصريف المياه في الموقع بدأت منذ تلقّي بلاغ تجمع المياه، مشيرًا إلى أنه تم، صباح اليوم، قطع أحد الطرق الفرعية لتصريف المياه إلى منطقةٍ منخفضة لتمكين المعدات والآليات من الوصول إلى المناطق التي يوجد بها ارتفاع في منسوب المياه لإعادة الحركة بشكلٍ عاجل، حيث إنه من المتوقع أن تنتهي جميع أعمال الصيانة خلال الساعات القادمة لإعادة الحياة للطريق.







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