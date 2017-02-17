النمر: مدمنو الأجهزة الذكية افتراضيّون في الضحك والبكاء

المواطن ـ الرياض:

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من إدمان الأجهزة الذكية، مبرزًا أنّه يسبب آلام فقرات الرقبة، وإجهاد العين، وجفاف القرنية عند القراءة المتواصلة لأكثر من 30 دقيقة، فضلاً عن ضعف مهارات الأطفال الاجتماعية.

وأبرز الدكتور النمر، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنَّ “الجوالات الحديثة مفيدة في تطبيقات ذكية عدة لمساعدة المرضى، مثل مواعيد الدواء وزيارة الطبيب، ولكنها غير دقيقه في قياس الضغط والنبض”.

وعن إدمان الأجهزة الذكية أضاف “تجده يعيش في عالمه الافتراضي، مع أصحابه الإلكترونيين، يضحك ضحكة إلكترونية، ينقل نميمة إلكترونية، ويبكي بكاء إلكترونيًا!!”.