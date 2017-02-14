الهدية التي منحها ترودو لترامب

المواطن - الرياض

منح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدية شخصية في مستهل لقاء ثنائي بينهما، الاثنين 13 فبراير/شباط، في البيت الأبيض.

منح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدية شخصية في مستهل لقاء ثنائي بينهما، الاثنين 13 فبراير/شباط، في البيت الأبيض.

وتظهر هذه الصورة، حسب المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الكندي، دونالد ترامب وبيير ترودو خلال مراسم منح جائزة “الجنس البشري” في فندق “Waldorf Astoria” بمنطقة مانهاتن بنيويورك في 5 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1981.

وقال ترامب، خلال تسلمه هذه الهدية: “أتشرف بالوجود هنا، مع رئيس الوزراء(جاستن) ترودو، الذي عرفت عن قرب والده واحترمته كثيرا”.

وتعهد الرئيس الأمريكي بالاحتفاظ بالصورة “في مكان خاص جدا” في فندق “Waldorf Astoria”.