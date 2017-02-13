الهلال الأحمر بالشمالية يكرم مواطنًا شارك في حادث حزم الجلاميد

المواطن - شريف النشمي - عرعر

كرّمت هيئة الهلال الأحمر السعودي -بمنطقة الحدود الشمالية- مواطنًا شارك في إنقاذ حياة مصاب لحين وصول فرقة الإسعاف للموقع.

وقال المواطن عبد الرحمن العلي إنه في أثناء سفره، صادف وجود حادث بالقرب من حزم الجلاميد، وعلى الفور، تم الاتصال بالرقم 997، وفتح مجرى الهواء للمصاب لحين وصول فرقة إسعاف حزم الجلاميد التي نقلت الحالة لمستشفى عرعر المركزي بعد تقديم الإجراءات اللازمة.

وعبّر مدير إدارة هيئة الهلال الأحمر بالشمالية، محمد بن نايف العنزي، عن شكره للمواطن على حسن التعامل مع الحالة الإسعافية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى سرعة إبلاغ العمليات على الرقم 997.

وقدّم الهلال الأحمر للمواطن دورة في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وكذلك شهادة شكر وتقدير، فيما أعرب المواطن عن شكره لمنسوبي الهلال الأحمر.