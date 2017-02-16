الهلال يعبر الخليج بالأربعة ويواصل صدارته لدوري جميل

المواطن ـ محمد سلام

واصل الهلال صدارته لدوري جميل للمحترفين عقب تغلبه على ضيفه الخليج برباعية نظيفة في لقاء أقيم على ملعب الملز ضمن الجولة 19 من دوري جميل.

وقدم نجوم الزعيم عرضاً مميزاً في اللقاء، ونجح ليو بوناتيني في تسجيل الهدف الأول للهلال عند الدقيقة 28 من علامة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني تمكن الهلال من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني عن طريق سلمان الفرج 53، وتمكن كارلوس إدواردو من العودة للتهديف بإحرازه الهدف الثالث للهلال عند الدقيقة 60، وختم ليو بوناتيني رباعية الزعيم برأسية متقنة عند الدقيقة 74، مسجلاً الهدف الثاني له في المباراة والرابع لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز الهلال برباعية نظيفة.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 47 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد الخليج عند النقطة 14 في المركز الثالث عشر.