الهيئة الملكية تُبرم 4 عقود تجاوزت 127 مليون ريال

المواطن – الرياض

في إطار تفعيل مبادرات برنامج التحول الوطني2020 وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ظهر اليوم في مكتب سموه بالرياض أربعة عقود استهدفت تشييد مباني التصنيع الجاهزة للمستثمرين وإنشاء تجهيزات أساسية للمنطقة السكنية والصناعية بمدينة ينبع الصناعية، وبلغت القيمة الإجمالية لتلك العقود (127.943.910) مائة وسبعة وعشرين مليوناً وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألفاً وتسعمائة وعشرة ريالات.

وجرى توقيع العقد الأول مع شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة والتي ستتولى أعمال التوريد والإنشاء لتسعة عشر من مباني التصنيع الجاهزة ومبنى واحد للحراسة، وسيتضمن نطاق تجهيز البنية التحتية بما فيها إعداد الموقع، والحفر والردم، وأعمال التسوية، والطرق ومواقف السيارات، وشبكات مياه الشرب والإطفاء، ومياه الري، وشبكة الكهرباء، وإنارة الشوارع والساحات، وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومدة العقد عامين.

أما العقدين الثاني والثالث فتم إبرامهما مع شركة الطريس السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة التي ستتولى بناء وإعادة تطوير حي النواة بما في ذلك أعمال الإنشاء والاختبار والتشغيل التجريبي للتجهيزات الأساسية وأعمال التحسين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إنشاء شبكة تمديدات الكهرباء في منطقة سي 3 في مدينة ينبع الصناعية. ومدة العقد عامين.

ويستهدف العقد الرابع الذي وقَّعه سمو رئيس الهيئة مع شركة المحمدية الحديثة للتجارة والمقاولات تنفيذ أعمال تكملة الجسر والتقاطع لتوصيل الطريق السريع بالمنطقتين الصناعية والسكنية بمدينة ينبع الصناعية.