الواشنطن تايمز: إدارة ترامب تستعد لإبرام صفقة أسلحة مع المملكة

المواطن- ترجمة

ذكر تقرير نشرته صحيفة “الواشنطن تايمز” الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد بسرعة لإقرار صفقة أسلحة متطورة للسعودية والبحرين، بعد أن منعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما عن البلدين.

ونقلت الصحيفة تصريحا لأحد المسؤولين الأمريكيين المشاركين في الصفقة أن ما يقرب من 300 مليون دولار هي تكلفة إجمالي الصفقة التي تحتوي على تكنولوجيا الصواريخ المتطورة وطائرات إف 16 جاهزة للنقل الآن للسعودية.

وقال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته للصحيفة: هذه الصفقة إذا تمت سوف ترسل إشارة قوية ومهمة حول أولويات الإدارة الجديدة، حيث التحدي الأمني للخطر الكبير الذي تشكله الجماعات الإرهابية وإيران يأخذ حيز الأسبقية في وضع السياسة الخارجية الأمريكية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن هذه المبيعات الكبيرة ستوجه للحلفاء الرئيسين في الخليج، والذين يواجهون تهديداً مباشراً من إيران، كما تساعدهم في معركتهم مع الإرهاب.

وأكد بأنه يتوقع أن تتخذ إدارة ترامب قراراً قريباً بإقرار مثل هذه الصفقات لتدارك أخطاء الإدارة السابقة برئاسة أوباما.