الوزير العيسى بعد زيارة مدرستين بالرياض: وجدت نسبة غياب كبيرة

المواطن - شريف النشمي - الرياض

طالب وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، بمزيدٍ من الحضور والانضباط في المدارس، مؤكدًا على أنه زار، صباح اليوم، مدرستين في مدينة الرياض، ووجد أن هناك نسبة كبيرة من الغياب.

وقال العيسى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “‏قمت، صباح اليوم، بزيارةٍ لمدرستين في مدينة الرياض، ووجدت أن هناك نسبة غياب كبيرة تتراوح بين ٣٠-٤٠٪”.

وأضاف: “‏آمل في مزيدٍ من الاهتمام بالحضور والانضباط”.

وتابع: “‏لدي ثقة في دعم أولياء أمور الطلاب، وزملائي المعلمين والمعلمات، وقادة المدارس لمبدأ الانضباط المدرسي، وحسن تقديرهم لأهميته مهما كانت الظروف”.