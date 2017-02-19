اليمن يشكو #إيران للأمم المتحدة: مستمر في تمويل الحوثيين وتهديد دول الجوار

المواطن – واس
أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني، أن إيران لا زالت مستمرة في التحريض على الحرب في اليمن ومهاجمة دول الجوار وإرهاب الممرات الدولية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب.
وقال السفير اليمني في رسالة لحكومة بلاده الشرعية أرسلها أمس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز، بشأن التدخلات الإيرانية في اليمن، إن إيران لا تزال مستمرة في تمويل الحوثيين في اليمن ودعمهم استراتيجياً وعسكرياً من خلال تدريب المقاتلين الحوثيين وإرسال شحنات الأسلحة والذخائر إلى اليمن في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2216 (2015) والقرار 2231 (2015).
وأشار المسؤول اليمني في الرسالة التي نشرتها اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أنه تم اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة بشكل متكرر من قبل العديد من الدول الأعضاء والقوات البحرية المشتركة، موضحاً أن قائد مليشيات الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي صرح في خطاب متلفز في 10 فبراير 2017 أن جماعته بدأت بتصنيع طائرات تجسس، وهو ما يثبت مدى انخراط الجانب الإيراني في تزويد الانقلابيين بالسلاح والخبرات وهو ما يسهم في إطالة أمد الحرب وإعاقة السلام.
وكشف مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة أن قوات مليشيا الحوثي لا تزال تتلقى التدريب من قبل عناصر قوات الحرس الثوري الإيراني وما يسمى حزب الله اللبناني على استخدام الأسلحة الحديثة التي تم نهبها من مخزون القوات المسلحة اليمنية، إضافة إلى الأسلحة الإيرانية.
وأضاف ” شنت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية هجمات صاروخية وباليستية غير مسؤولة وبلاتمييز ضد حدود المملكة العربية السعودية أسفرت عن عشرات الإصابات وتدمير البنى التحتية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات”.
وبيّن السفير اليمني أن صواريخ قاهر1 والصواريخ الباليستية زلزال3 المستخدمة في هذه الهجمات صنعت في إيران، كما حددت ذلك لجنة الخبراء حول اليمن، مضيفاً أن مليشيا الحوثي بدأت وبشكل متكرر، مدعومة من الإيرانيين وبطريقة مشابهة لآليات وتكتيكات الجيش الإيراني المستخدمة من قبل في مضيق هرمز، في مهاجمة السفن العابرة لمنطقة جنوب البحر الأحمر”.