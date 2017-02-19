اليمن يشكو #إيران للأمم المتحدة: مستمر في تمويل الحوثيين وتهديد دول الجوار

المواطن – واس

أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني، أن إيران لا زالت مستمرة في ‏التحريض على الحرب في اليمن ومهاجمة دول الجوار وإرهاب الممرات الدولية في جنوب ‏البحر الأحمر وباب المندب.‏

وقال السفير اليمني في رسالة لحكومة بلاده الشرعية أرسلها أمس للأمين العام للأمم ‏المتحدة أنطونيو جوتيريز، بشأن التدخلات الإيرانية في اليمن، إن إيران لا تزال مستمرة في ‏تمويل الحوثيين في اليمن ودعمهم استراتيجياً وعسكرياً من خلال تدريب المقاتلين الحوثيين ‏وإرسال شحنات الأسلحة والذخائر إلى اليمن في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2216 ‏‏(2015) والقرار 2231 (2015).‏

وأشار المسؤول اليمني في الرسالة التي نشرتها اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى ‏أنه تم اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة بشكل متكرر من قبل العديد من الدول ‏الأعضاء والقوات البحرية المشتركة، موضحاً أن قائد مليشيات الحوثي الانقلابية عبدالملك ‏الحوثي صرح في خطاب متلفز في 10 فبراير 2017 أن جماعته بدأت ‏بتصنيع طائرات تجسس، وهو ما يثبت مدى انخراط الجانب الإيراني في تزويد الانقلابيين ‏بالسلاح والخبرات وهو ما يسهم في إطالة أمد الحرب وإعاقة السلام.‏

وكشف مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة أن قوات مليشيا الحوثي لا تزال تتلقى التدريب من ‏قبل عناصر قوات الحرس الثوري الإيراني وما يسمى حزب الله اللبناني على استخدام الأسلحة الحديثة ‏التي تم نهبها من مخزون القوات المسلحة اليمنية، إضافة إلى الأسلحة الإيرانية.‏

وأضاف ” شنت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية هجمات صاروخية ‏وباليستية غير مسؤولة وبلاتمييز ضد حدود المملكة العربية السعودية أسفرت عن عشرات ‏الإصابات وتدمير البنى التحتية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات”.‏

وبيّن السفير اليمني أن صواريخ قاهر1 والصواريخ الباليستية زلزال3 المستخدمة في هذه ‏الهجمات صنعت في إيران، كما حددت ذلك لجنة الخبراء حول اليمن، مضيفاً أن مليشيا الحوثي ‏بدأت وبشكل متكرر، مدعومة من الإيرانيين وبطريقة مشابهة لآليات وتكتيكات الجيش ‏الإيراني المستخدمة من قبل في مضيق هرمز، في مهاجمة السفن العابرة لمنطقة جنوب البحر ‏الأحمر”.‏