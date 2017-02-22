اليوم التقني في تقنية البنات بالباحة لتهيئة المتدربات المستجدات

المواطن - عبد العزيز الشهري - الباحة

نفّذت إدارة التوجيه والإرشاد بوكالة شؤون المتدربات في الكلية التقنية بالباحة برنامج اليوم التقني للمستجدات بالفصل التدريبي الثاني، وذلك بحضور مشرفة التوجيه والإرشاد بوزارة التعليم، وعميدة الكلية، ووكيلات الكلية، ورئيسات الأقسام، ومشرفة الوحدة الصحية بالكلية.

وأوضحت مديرة العلاقات العامة والإعلام، تغريد الحارثي، أن برنامج اليوم التقني يهدف إلى استقبال المتدربات المستجدات وتعريفهن بالبيئة التدريبية، حيث تضمّن البرنامج كلمة ترحيبية لعميدة الكلية أمل سعيد الغامدي، وحرصت من خلالها على تحفيز المتدربات للعمل المهني، ودعتهن لشحذ الهمم للمشاركة في تنفيذ خطة التحول الوطني، موضحة الدور الفعال المناط بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال محاور الرؤية: “مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح”، كما أعربت عميدة الكلية عن استعدادها وجميع الإدارات لتلبية جميع متطلبات المتدربات، مؤكدة على حرص الجميع على توفير بيئة تدريبية مناسبة.

وأضافت الحارثي: “كما تم التعريف بجميع الأقسام والإدارات المعنية بتقديم الخدمات المختلفة للمتدربات من خلال استضافة وكيلات الكلية، ورئيسات الأقسام، ومشرفة الوحدة الصحية بالكلية”.

وتابعت: “لتعزيز قيمة العمل المهني وغرس مفاهيم العمل الريادي لدى الطالبات، تمّت استضافة إحدى خريجات قسم التصميم المتميزات بهدف عرض تجربتها الناجحة التي استغلّت مهاراتها لتبدأ مشروعها الصغير من المنزل”.

وبيّنت مديرة العلاقات والإعلام بتقنية الباحة للبنات أنه: “تم اختتام فعاليات البرنامج بورشة عمل بعنوان (تعزيز العمل المهني) قدّمتها مشرفة التوجيه والإرشاد بوزارة التعليم، فايزة الزهراني، حيث تناولت فيها أهمية العمل وتأثيره الإيجابي على شخصية الفرد من خلال إشباع احتياجاته المادية والمعنوية، وتم منح الحاضرات الشهادات والهدايا التذكارية”.