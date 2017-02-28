امسح تغريداتك القديمة “المحرجة” عبر هذا التطبيق

المواطن - وكالات

في حال كنت تستخدم موقع تويتر قبل سنوات، فهناك العديد من التغريدات التى كتبتها وتراها الآن محرجة أو غير مناسبة، هناك طريقة سهلة لحذفها والتخلص منها.

وأعلن المطور الألماني “توبياس بلوك” عن تطبيق جديد متاح بشكل حصري على هواتف آيفون بسعر 0.99 دولار، ويحمل اسم Keep or Delete، ومهمته مساعدة المستخدمين في حذف التغريدات القديمة المحرجة الخاصة بهم.

أما فكرة التطبيق فهي بسيطة، حيث يعمل على تحميل كل تغريداتك في قائمة واحدة وبجانب كل منها زر يسمح بحذفها.

ويأتي التطبيق مزودًا بمزايا أخرى مختلفة، مثل السماح بتأجيل الحذف وتحديد موعد محدد حتى تكون متأكداً من تلك الخطوة، كما يسمح بعمل أرشفة للتغريدات قبل حذفها لكى يكون هناك نسخة أخرى لدى المستخدم، بالإضافة إلى تغيير ترتيبها.