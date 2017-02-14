انتحار وافد عربي بمقر سكنه في الرس‎

المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

باشرت الجهات الأمنية في الرس، مساء أمس الاثنين، حالة انتحار لمقيم من إحدى الجنسيات العربية، في العقد الرابع من عمره، بداخل مقر سكنه بالمحافظة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني: أن دوريات الأمن تلقت بلاغاً مساء أمس الإثنين يفيد بقيام وافد من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر بإيذاء نفسه داخل مقر سكني بمحافظة الرس مما أدى إلى وفاته.

وبيّن أنه فور تلقي البلاغ باشر المختصون بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي الانتقال لموقع البلاغ وعمل إجراءات المعاينة الأولية.

وأشار “السحيباني” إلى أنه تم نقل الجثمان لمستشفى الرس العام لإخضاعه للفحوصات الطبية، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لمعرفة ملابسات الحادثة.