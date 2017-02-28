انخفاض أسعار النفط عالميًا.. وأوبك تُباغت السوق

المواطن - وكالات

انخفضت أسعار النفط العالمية اليوم، الثلاثاء، وإن ظلت تتحرك في نطاقٍ ضيق مع زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة، الأمر الذي حدّ من أثر تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة “أوبك”.

وباغتت منظمة “أوبك” السوق بمستوى التزامها القياسي بتخفيضات إنتاج النفط حتى الآن، وقد يزيد الالتزام في الأشهر المقبلة، بحسب “رويترز”.

ودفع اتفاق خفض الإنتاج -المبرم في 30 نوفمبر الماضي- أسعار النفط إلى الارتفاع بمقدار 10 دولارات للبرميل، فيما تحرّكت أسعار النفط في نطاقٍ ضيق بلغ 3 دولارات خلال الأسابيع الأخيرة.

وتذبذب خام القياس العالمي “مزيج برنت” وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، يوم الثلاثاء، بين الصعود والهبوط بفارق بضعة سنتات عن سعر الإغلاق السابق.

وهبط خام برنت 16 سنتًا إلى55.77 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع الخام الأمريكي 9 سنتات إلى 53.96 دولارًا للبرميل.