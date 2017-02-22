انطلاق التصفيات الثانية لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن.. غداً

المواطن – الرياض

تنطلق غداً الخميس التصفيات الثانية لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة للعام الحالي 1438هـ والخاصة بمدينة الرياض، وذلك بمقر جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” بحي السليمانية للطلاب ومكتب الإشراف النسائي بحي الربوة للطالبات، على أن تنطلق الجمعة والسبت في المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الرياض والبالغ عددها 31 جمعية ومركزاً.

وتأتي مشاركة الطلاب والطالبات بعد فوزهم في المرحلة الأولى التي سبقت هذه التصفية وستقسم فيها المحافظات والمراكز إلى أربع مجموعات بالإضافة إلى مدينة الرياض تستضيفها كلٌّ من الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظات الأفلاج والدوادمي والدرعية والمجمعة، وسيصل الفائزون في هذه المرحلة إلى المرحلة النهائية والتي ستستضيفها جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” في الفترة 25-1438/06/26هـ.

جدير بالذكر أن الفائزين في المسابقة هذا العام سيترشحون للمشاركة في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من العام القادم بإذن الله تعالى.