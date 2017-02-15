انطلاق فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة مساء اليوم

المواطن _ متعب النماصي

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة تشهد جدة مساء اليوم فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته السابعة في فندق هيلتون بمحافظة جدة والذي تنظمه مجموعة أربعه ميم لتنظيم المعارض الدولية.



ويفتتح فعاليات المعرض أمين مدينة جدة الدكتور هاني أبو راس بحضور مدير عام هيئة السياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة محمد العمري ورئيس هيئة أبوظبي للسياحة و الثقافة سلطان المنصوري والناقل الرسمي مجموعة أطلس سهل بادويلان، كما تحل وزارة السياحة الإندونيسية ضيف شرف وشركة الاتصالات السعودية وشركة انترو راعياً استراتيجياً.



وتسعى اللجنة المنظمة أن تجعل من هذا الحدث حدثاً تاريخياً بالنسبة للرعاة والمشاركين والعارضين حيث يعد المعرض الدولي هو المعرض الرائد في مجال السياحة والسفر لجذب قطاعات السفر من كافة دول العالم وكذلك دعوة مقدمي الخدمات السياحية.



و شددت رئيس اللجنة المنظمة للمعرض رئيس مجلس إدارة مجموعة أربعة ميم لتنظيم المعارض والمؤتمرات مايا حلفاوي على أن المعرض الدولي للسياحة والسفر يعد المنصة المثالية لكل القطاعات السياحية حيث يقدم وجهات سياحية مختلفة وخدمات سياحية متنوعة وهو فرصة فريدة لمقابلة الفاعلين في قطاع تبادل الخدمات والعملاء بشكل مباشر وطرح الخدمات المتوافرة بشفافية وكفاءة.



ولفتت إلى أن المعرض يستهدف نحو 160 عارضاً ومشاركة ما يقدر بنحو 18 دولة من دول العالم في الوقت الذي يقدر متوسط عدد زواره بنحو 30 ألف زائر وزائرة.

وشددت مايا حلفاوي على أن معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته السابعة يهدف إلى تقديم الخدمات السياحية بما يتوافق مع متطلبات سوق السفر السعودي والعالمي وبناء شراكات استراتيجية والوصول إلى سوق السفر العالمي خلال 3 أيام بدلاً من العمل شهوراً طويلة ومقابلة المديريين التنفيذيين وصناع القرار بشكل مباشر وتوجيه خطط التسويق والمبيعات بدقة متناهية.

وتناولت حلفاوي مؤشرات سوق السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية حيث ارتفعت نسبة عدد السياح المغادرين بأكثر من 7 في المائة وارتفع عدد الرحلات المغادرة إلى 20 مليون رحلة وقدر حجم الإنفاق السياحي الخارجي العام الماضي بنحو 16 مليار دولار في الوقت الذي يتوقع أن يصل عدد الرحلات القادمة إلى المملكة بنهاية 2018 م نحو 32 مليون رحلة قادمة ونمو سياحي محلي ستة في المائة لافتة إلى أن المملكة العربية السعودية ستنفق نحو 30 مليار دولار في تطوير المطارات حتى نهاية عام 2020 م.

وأفادت أن المعرض يستهدف وزارات وهيئات السياحة والايواء السياحي فنادق ومنتجعات وشقق مفروشة وشركات الطيران وخدمات السفر والتكنولوجيا وتأجير السيارات والنقل السياحي والسياحة العلاجية مصحات ومستشفيات ووكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السياحية والسياحة التعليمية والتدريب وشركات إدارة الوجهات السياحية والسياحة البحرية والترفيه والمغامرة.

وشكرت مايا حلفاوي كلاً من هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة الإندونيسية ومجموعة أطلس جيت وشركة الاتصالات السعودية وشركة انترو الذين كانوا سبباً مباشراً في النجاحات التي حققها المعرض وكافة المشاركين من عشرين دولة صديقة وشقيقة.

من جهة أخرى قال خبراء في قطاع السفر والسياحة إن معرض جدة الدولي للسياحة والسفر أحد أكبر معارض السفر والتسويق السياحي على قائمة معارض دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم التي تطلع المواطن والمقيم والزائر على حجم العمل الذي تنفذه الدولة وفق منظومة المشروعات التنموية والسياحية الحديثة والمتطورة والبالغة تكاليفها 300 مليار ريال لجعل مدينة جدة إحدى المدن العالمية في الجانب السياحي ذات الانعكاسات الاقتصادية والسياحية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه -.

وأكدوا أن معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته الجديدة 2017 م يعمل على جذب الاستثمار السياحي والعمل على تطوير البرامج السياحية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتطوير هوية وخدمات المنشآت السياحة بما يرضي السائح، إلى جانب مناقشة السياحة والطاقة المستدامة ومعرفة ما ستقدمه صناعة السياحة في المملكة للسائحين وقطاع الأعمال في مجالات الاستثمار والتوظيف.

ولفتوا إلى أن مدينة جدة ستشهد نقطة تحول في السياحة الداخلية بعد اكتمال مشروعاتها الكبرى التي تبلغ تكاليف إنشائها 500 مليار ريال وهو ما سيجعل مدينة جدة بعد إكمالها هذه المشروعات مدينة من المدن العالمية الأكثر أداءً وكفاءة في مجال التنظيم والخدمات.

وأكدوا أن مدينة جدة أصبحت تتوافر فيها كل أنواع السياحة والتي تشمل المستشفيات والمراكز الطبية المتطورة، إلى جانب وجود المحميات الطبيعية، وتميزت بأنها مدينة المؤتمرات والمنتديات والمعارض الدولية على مستوى المنطقة، وكذلك إقامة المناسبات الرياضية، ووجود مراكز وأسواق دولية منتشرة في كل مكان.