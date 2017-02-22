انطلاق مؤتمر المستجدات في طب حديثي الولادة‎ بمستشفى الولادة بالمدينة

المواطن – المدينة

عقدت إدارة مستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال ممثلة في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة وقسم التعليم الطبي المستمر برعاية المساعد العلاجي بصحة المدينة الدكتور عماد سلامة والمدير الطبي بالمستشفى د. حسين صندقجي، مؤتمراً طبياً لمستجدات طب حديثي الولادة مطلع هذا الأسبوع ولمدة يومين تخلله عدد من ورش العمل ومحاضرات علمية في هذا المجال.

وقد شارك في المؤتمر نخبة من الأساتذة والاستشاريين المتخصصين في مجال أمراض حديثي الولادة من مستشفى الولادة بالمدينة ومستشفى أحد ومستشفى الحرس الوطني والمستشفى العسكري بالمدينة بالإضافة إلى متحدثين من خارج المنطقة من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ومستشفى الحرس الوطني بجدة.

من جانبه أشار مدير عام المستشفى الدكتور سامي الرحيلي بأن هذا المؤتمر يأتي ضمن باكورة من المؤتمرات والأنشطة العلمية والتي يعتزم المستشفى تنظيمها لهذا العام لتساهم في تطوير الخدمة الطبية المقدمة بجميع المستشفيات بالمنطقة.







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