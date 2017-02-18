انفجار داخل مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية

المواطن – وكالات

سُمِع، قبل قليل، صوت انفجار قوي داخل مجمع السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، أعقبه أصوات إطلاق نار كثيف، بحسب قناة “بي بي سي”.

وما زالت الاشتباكات متواصلة مع استمرار انبعاث سحابة دخان من مبنى مقابل لمبنى السفارة.