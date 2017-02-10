انقاذ 50 شخصاً في حريق بالخبر واختناق طفلين

المواطن - نوف العايد - الشرقية

اندلع حريق في عمارة سكنية بحي الإسكان بمدينة الخبر.

وأوضح الناطق الإعلامي لمدني الشرقية العقيد منصور الدوسري لـ”المواطن” أن الحريق شب في عمارة مكونة من 8 أدوار بكل دور ثلاث شقق مساء أمس الخميس بحي الاسكان بمدينة الخبر، مضيفا أن الحريق انحصر بشقة بالدور الارضي في صالة، حيث قامت فرق الدفاع المدني بإخلاء العمارة بالكامل إحترازياً لوجود كثافة دخانية.

وتابع: “كان عدد المتواجدين بالشقة 50 شخص تقريباً وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطره على الحريق، ونتج عن الحادث إصابة طفلتين من المجاورين بإختناق بسيط وتلقتا العلاج اللازم في الموقع عن طريق الهلال الاحمر.