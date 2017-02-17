انهيارات صخرية في عقبة #الباحة .. واستنفار لفك الاحتجازات

المواطن - عبدالعزيز الشهري - الباحة

استنفرت الجهات الإنقاذية والإسعافية طواقمها الآن لفك احتجازات ونقل صخور تساقطت بعقبة الباحة، التي أسفرت عن إصابة اثنين، أحدهما امرأة، نتيجة تساقط الصخور على مركبتهما من نوع “كامري”، وتم نقلها لمستشفى المخواة.

الطرق والمدني يكثّفان العمل:

وفي السياق ذاته، تعمل إدارة الطرق على إزالة الانهيارات لإعادة فتح العقبة منذ لحظة وقوع الانهيارات.

وأوضح الناطق الإعلامي لمدني الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي أنّه “أغلقت العقبة بسبب تساقط الصخور”، مبرزًا أنّه “تم نقل إصابتين من داخل كامري، بواسطة المواطنين، وما زالت العقبة مغلقة للتنظيف”.

وأشار إلى أنّه “تم إغلاق عقبات حزنة وقلوة وذي منعا احترازياً”.

من جانبه، بيّن متحدث طرق الباحة المهندس مسفر المالكي، أنّه “تم الانتهاء من تنظيف المواقع المتضررة بالعقبة، والدفاع المدني والمرور، يجرون حملة تمشيطية على الطريق استعدادًا لفتحه”.

متابعة للمصابين وإجراءات احترازية:

من جهةٍ أخرى، أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة الباحة خضر بن عبدالرحمن الغامدي أنَّ “سمو أمير المنطقة وجه بمتابعة حالة المصابين، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ لا سمح الله، وشدّد على أعضاء اللجنة الرئيسية بتنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة أضرار الأمطار والسيول”.

وأبرز الغامدي، أنَّ أمير المنطقة شدّد لأمانة المنطقة، ومديرية الدفاع المدني، وإدارة الطرق، وإدارة المرور، على إجراء مسح كامل لجميع الطرق الرئيسة بالمنطقة، وكذلك لعقبة الملك فهد بالباحة، والعقاب الأخرى، بغية التأكد من سلامتها، مقدرا سموه ما تبذله تلك الجهات من جهود للسعي بمعالجة ما قد تخلفه الأمطار أثناء هطولها”.

ودعا سمو الأمير مشاري المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التهاون أو التهور، حفاظا على سلامتهم أثناء الحالة المطرية التي تشهدها الباحة، والابتعاد عن مجاري الأودية، متمنيًا السلامة للجميع، وأن يجعلها سقيا رحمة ومغفرة وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.