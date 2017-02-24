بأمر المحكمة الأمريكية العليا.. فتاة معاقة تصطحب كلبها للمدرسة

المواطن - الرياض

انحازت المحكمة الأمريكية العليا إلى جانب فتاة معاقة من ولاية ميشيجان رفضت مدرستها أن تسمح لها باصطحاب كلبها إلى الفصل وهو حكم سيسهل على حالات مماثلة أن ترفع دعاوى مشابهة أمام المحاكم الاتحادية.

وبموجب الحكم الذي أيده القضاة الثمانية للمحكمة جميعا لن تضطر إلينا فراي ووالداها لتضيع وقتهم في إجراءات إدارية مع إدارة المدرسة قبل رفع دعوى تعويض ضدها بسبب الألم النفسي الذي قالت إلينا إنها عانت منه لحرمانها من مساعدة كلبها.

وأعاد القضاة المحكمة إلى محكمة استئناف أدنى درجة لتحديد ما إذا كانت شكوى إلينا تتعلق بحرمانها من الحصول على تعليم خاص مناسب.

وتستعين إلينا بكلبها وهو من فصيلة جولدن دودل ويدعى (وندر) لمساعدتها في الحركة إذ أنها تعاني من الشلل الدماغي. ورفضت المدرسة السماح لها باصطحاب وندر إلى المدرسة وقالت إنها تحصل على مساعدة بشرية مباشرة ضمن برنامج تعليمها الخاص.