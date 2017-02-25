باجندوح يقلق الاتحاديين!

المواطن ـ محمد سلام



أبدت جماهير نادي الاتحاد -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- قلقها حيال مستقبل لاعب خط الوسط بالفريق الاتحادي، جمال باجندوح، الذي دخل الفترة الحرة من عقده التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ يرغب في الانضمام إليه دون الرجوع للإدارة الاتحادية.

وأكد الاتحاديون أن باجندوح هو لاعب مهم في صفوف الفريق، ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، بالإضافة إلى صغر سنه، مطالبين إدارة العميد بسرعة تجديد عقده خلال الأيام المقبلة.

وكان باجندوح قد وقع مع الاتحاد لمدة عام في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد تعيين إدارة جديدة للاتحاد، حيث يعتبر من الركائز الهامة في تشكيلة الفريق الاتحادي الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 41 نقطة.