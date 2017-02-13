بادغيش يفجرها: الطريس اعترف لي بالخطأ.. ورئيس الأهلي: أحترم القادسية

المواطن ـ محمد سلام

تابعت صحيفة “المواطن” تصريحات نائب رئيس نادي القادسية، عبد الله بادغيش، عقب نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي في دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي فاز بها الأهلي بنتيجة 3 ـ 1، وتأهّل إلى دور الـ 8 من المسابقة.

وأكد بادغيش أن القادسية خسر اللقاء في ظروف غير طبيعية، موضحًا: “في الدوري، تفوقنا على الأهلي برباعية بحضور طاقم التحكيمي الأجنبي”.

وأضاف: “ذهبت إلى الحكم خالد الطريس بين شوطي المباراة، وقال لي بالحرف: (أنا بشر وأخطأت)”، مختتمًا بقوله: “أخطاء حكم مباراة القادسية والأهلي أثّرت على النتيجة، والمباراة راحت بخيرها، وإن شاء الله ما فيها شر”.

ومن جانبه، تحدث رئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي: “أبارك لجميع جماهير النادي الأهلي الفوز، وتحقيق التأهل للدور المقبل من مسابقة كأس الملك.. سنسعى لتعويض النقاط الـ 3 التي خسرناها أمام القادسية في الدوري في المباراة المقبلة أمام النصر بإذن الله”.

وأنهى الرئيس الأهلاوي بقوله: “القادسية قدّم مباراتين جميلتين جدًا أمام الأهلي.. أحترم هذا الفريق، وأعتقد أن تكون له كلمة كبيرة في دوري جميل”.