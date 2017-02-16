باعشن يصدم الاتحاديين !

المواطن ـ محمد سلام

أعربت جماهير نادي الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائها الشديد من التصريحات الأخيرة التي خرجت على لسان رئيس النادي، حاتم باعشن، والتي أكد من خلالها أنه يثق في التحكيم السعودي، ولن يقوم بطلب استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الهلال والاتحاد في الجولة 20 من دوري جميل.

واستغرب الاتحاديون من تصريح باعشن، ورفضه طلب استقدام حكم أجنبي لإدارة مباراة الهلال الهامة، رغم اعترافه من قبل بوجود أخطاء تحكيمية مؤثرة تسببت في خسارة الفريق نقاط خلال بطولة الدوري للموسم الجاري، محذرين الإدارة الاتحادية من التمسك بهذا الرأي، ومطالبة أعضاء الشرف بالتدخل لإقناع رئيس النادي بتغيير موقفه.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، ويلعب يوم السبت المقبل أمام الشباب في الجولة 19 من المسابقة، فيما يتواجد الهلال في المركز الأول برصيد 48 نقطة بعد فوزه اليوم على الخليج برباعية نظيفة.