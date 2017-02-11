باعشن يكشف موعد القرار الذي تنتظره جماهير الاتحاد!

المواطن ـ محمد سلام



تابعت صحيفة “المواطن” تصريحات رئيس نادي الاتحاد، حاتم باعشن، عقب نهاية مباراة فريقه أمام التعاون، في الجولة الـ 18 من دوري جميل، التي انتهت بفوز العميد بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتحدث باعشن عن قضية خصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد في بطولة الدوري، حيث أوضح: “المحامي أبلغنا بأن، الأسبوع القادم، سيُصدر القرار النهائي في مسألة عودة النقاط الـ 3 من عدمها”.

وحول غياب الثنائي سلطان مندش ومعتز تمبكتي، قال رئيس الاتحاد: “غياب اللاعبين سلطان مندش ومعتز تمبكتي أمام التعاون يعود لأسباب فنية من قبل المدرب سييرا”.