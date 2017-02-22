باعشن يوجه رسالة لمدرب الاتحاد السابق

المواطن ـ محمد سلام

وجه رئيس نادي الاتحاد، حاتم باعشن، رسالة إلى المدرب الإسباني راؤول كانيدا، المدير الفني السابق للعميد، بعد موافقته على جدولة مستحقاته لدى النادي الجداوي.

وقال باعشن عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “أشكر كثيرًا المدرب راؤول كانيدا على تعاونه ودعمه لنادي الاتحاد، كانيدا أثبت حبه واحترامه للاتحاد وجماهيره”.

وكان كانيدا قد أكد أنه اتفق مع إدارة نادي الاتحاد على جدولة مستحقاته، وقال إنه حان الوقت لمساعدة الاتحاد ورئيسه، وتمنى أن يعيد الاتحاد نفسه للقمة من جديد.

وكان المدرب الإسباني قد رفع شكوى على الاتحاد لعدم استلامه حقوقه من النادي، إلّا أن الإدارة الاتحادية الحالية نجحت في إقناع الإسباني بتخفيض مستحقاته وجدولتها.