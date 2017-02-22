باكستان.. القضاء على 8 إرهابيين بينهم قيادي في “طالبان”

المواطن - وكالات

قضت الشرطة الباكستانية، اليوم، على 8 مسلّحين من عناصر حركة طالبان في باكستان، بينهم أحد قادة الحركة، وذلك خلال عملية أمنية نفّذتها في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

وأوضح نائب قائد شرطة كراتشي، راو أنور، في مؤتمرٍ صحفي، أن قوات الشرطة نفذت عملية في أحد أحياء كراتشي على ضوء معلومات استخباراتية، إذ داهمت أحد أوكار الإرهابيين، وقضت على 8 مسلّحين كانوا مختبئين هناك بعد تبادل لإطلاق النار معهم.

وأضاف أنه بين القتلى الـ 8 “الكوماندر جول زمان” الذي يشغل منصب نائب رئيس حركة طالبان باكستان على منطقة “تانج”، شمال غرب باكستان، الذي فرّ قبل أيام من المنطقة واتجه إلى مدينة كراتشي.

وبيّن أن قوات الشرطة صادرت من حوزة المسلّحين الذين قُتلوا أسلحة، ومتفجرات، وأجهزة كمبيوتر تحوي على خرائط لمواقع حساسة في كراتشي.