بالأرقام.. تعرّف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مناطق المملكة

المواطن - عبد الرحمن دياب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم، الإثنين، في المملكة.

وقالت الأرصاد إن طقس المملكة سيشهد سماءً غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب ووسط المملكة، حيث تهطل منها أمطار متفرقة، موضحة أنه ستكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، وعسير، والباحة -خاصةً المرتفعات منها- تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية والشرقية من منطقة المدينة المنورة.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية لوسط المملكة، وتمتد إلى منطقة المدينة المنورة، مضيفة أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة خلال الليل والصباح الباكر.

وتتهيّأ الفرصة لهطول زخّات رعدية من المطر متفاوتة الشدة، حيث تشمل مرتفعات أبها، وعسير، والباحة، والطائف قد تمتد إلى أجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، وقد تكون غزيرة على فترات ومترافقة بالبرد على مرتفعات الطائف.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المناطق:

الرياض: 13 نهارًا.. 7 ليلًا

جدة: 26 نهارًا.. 20 ليلًا

مكة المكرمة: 30 نهارًا.. 19 ليلًا

الجوف: 18 نهارًا.. 5 ليلًا

المدينة المنورة: 27 نهارًا.. 13 ليلًا

الدمام: 16 نهارًا.. 7 ليلًا

حائل: 19 نهارًا.. 6 ليلًا

تبوك: 20 نهارًا.. 5 ليلًا