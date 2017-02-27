بالأرقام .. مسؤول يكشف لـ”المواطن” مميّزات التأمين الطبي لمنسوبي التعليم

المواطن - أحمد المسعود - الرياض:

أنهى مسؤول بإحدى شركات التأمين ، في تصريح لـ “ المواطن “، اللغط الحاصل في أسعار التأمين الطبي المقدمة للمعلمين والمعلمات، مؤكداً أن ما قامت به وزارة التعليم، يمنح أكبر شريحة في المجتمع الوظيفي أحقيتهم في العلاج عبر نظام (التأمين الصحي)، ويأتي في صالح المعلم تماماً، كاشفاً أنَّ أسعار التأمين العادية، تعادل ضعف السعر المقدم للمعلمين والمعلمات.

وأضاف المصدر، في حديثه إلى “المواطن“، أنه بالمقارنة بين أسعار شركات التأمين، وإيضاح اللبس الحاصل، وإمكان وجود الفائدة للمعلمين والمعلمات، فإن أسعار التأمين للمجتمع بشكل عام تعتمد دائماً على العمر، والفئة كل 5 سنوات يتغير سعرها، إضافة إلى حالات الإناث الحوامل، فضلاً عن الحالات الطبية الصعبة الخمسة في نموذج الإفصاح الطبي.

وأوضح، أنه حينما نقارن وبالأرقام بين أسعار شركات التأمين بالفئة الذهبية للمجتمع، وسعر التعليم بالفئة الذهبية للمعلمين والمعلمات فنجد التالي:

التأمين الطبي للفئة الذهبية للمجتمع

من سن 25 عاماً إلى 30 عاماً، يكون سعر التأمين 318 ريالاً شهرياً، ما يعادل 3816 ريالاً سنوياً، حسب ما هو معمول به في شركات التأمين الموجودة كافة، وقد يزيد السعر عن هذا، لكنه لا ينقص.

التأمين الطبي للفئة الذهبية للمعلمين والمعلمات

أما في التعليم، من سن 25 عاماً إلى 30 عاماً، يكون سعر التأمين 145 ريالاً شهرياً، و1740 ريالاً سنوياً، حسب ما قدمته وزارة التعليم.

وتعود هذه الأسعار بالفائدة على المعلمين والمعلمات بشكل متميز عن غيرهم من موظفي الوزارات الحكومية الأخرى في مناطق المملكة.

وفي السياق ذاته، أكّد المسؤول ذاته ، في حديثه لـ “المواطن“، أنَّ “ما قامت به وزارة التعليم يعكس مدى الإيجابية في مساعدة المعلمين والمعلمات، وتوفير التأمين الطبي لهم”، معتبراً أنَّ “دعم الوزارة للسلك التعليمي بهذا الشكل المختلف، يحسب تماماً لها برضاء نفسي ومعنوي”.